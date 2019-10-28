Дэвид Линч получил «Оскар» и похвалил «интересный вкус» жюри

Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.

«У вас очень интересный вкус», — заявил членам жюри режиссер. Помимо Линча, награды получили актер Уэс Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками»), сценарист и режиссер Лина Вертмюллер («Паскуалино "Семь красоток"») и актриса Джина Дэвис («Битлджус», «Тельма и Луиза»).

Церемония прошла в ночь на 28 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. Почетный «Оскар» ежегодно присуждается кинематографистам за яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии.

О решении присудить Линчу «Оскар» стало известно в июне. Линч трижды был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за ленты «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», а также в категории «Лучший адаптированный сценарий» («Человек-слон»), однако не получил ни одной награды. Почетный «Оскар» — первая премия Академии, которую вручили режиссеру.

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