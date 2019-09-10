Михалков разочаровался в «Оскаре»

Режиссер Никита Михалков заявил, что премия «Оскар» в последнее время стала излишне политизированной. Его слова передает ТАСС.

По мнению режиссера, в последние годы премия имеет «очень малое отношение к искусству». «К сожалению, решение о выдвижении на "Оскар" принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией», — отметил он.

Михалков также выразил мнение, что для получения «Оскара» в фильме обязательно наличие «однополой любви, примитивной толерантности», а также «однобоко и примитивно понятого мультикультурализма», и добавил, что мировые кинофестивали стали «слишком зависимы от международной конъюнктуры».

Никита Михалков стал лауреатом премии «Оскар» в 1995 году за фильм «Утомленные солнцем» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2008 году он номинировался на премию в этой же категории за фильм «12».

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