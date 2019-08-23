Советский и российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков сломал ногу. Кадры с кинематографистом, появившимся на публике на костылях, опубликовал Telegram-канал Super.ru в пятницу, 23 августа.

Отмечается, что режиссер пришел на костылях на фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», который проходит в Крыму. Михалков рассказал о своей травме посетителям его двухчасового мастер-класса. Как именно кинематографист сломал ногу не уточняется.

В сентябре 2018 года Михалков оказался на операционном столе из-за повреждения, которое его друг, заслуженный художник России Александр Адабашьян назвал «малоприятной травмой спортивного свойства».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!