Михалков отказал комиксам в наличии жизни

Режиссер Никита Михалков рассказал о своем отношении к комиксам в ответ на просьбу прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76-м Венецианском кинофестивале. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС.

«Для меня комиксы — абсолютно чужой вид искусства. Все равно это все очень стереотипно. Это все равно, что вставлять свое лицо в ростовые фотографии знаменитостей. Для меня это не живое», — высказался Михалков.

Кроме того, режиссер «Утомленных солнцем» и «Сибирского цирюльника» признался, что «не греет» его и современная японская анимация. По его словам, она построена на механических принципах. В качестве альтернативы ей Михалков предложил такие мультфильмы, как «Бэмби», «Ежик в Тумане» и «Ну, погоди».

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Ранее в сентябре министр культуры Владимир Мединский выступил с критикой комиксов, назвав их жевательной резинкой, а чтение их взрослыми людьми — убожеством. Высказывание чиновника вызвало возмущенную реакцию как читателей, так и представителей книжной индустрии.

7 сентября основанный на персонажах комиксов фильм Тодда Филлипса «Джокер» был удостоен «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

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