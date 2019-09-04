Московскую студию Михалкова атаковали

Неизвестный при помощи стула разбил окно в киностудии «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова, расположенной в центре Москвы. Об этом источник в полиции сообщил агентству «Москва» в среду, 4 сентября.

В результате произошедшего в ночь на среду инцидента возбуждено уголовное дело. Собеседник агентства заявил, что разбивший витринное окно человек действовал «из хулиганских мотивов» и скрылся с места преступления. Полицию вызвал охранник студии.

В конце августа стало известно, что Никита Михалков сломал ногу. Он появился на фестивале в Крыму на костылях.

В 2015 студия Михалкова была обстреляна из пневматического оружия.

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