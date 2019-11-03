Тарантино назвал самый лучший фильм года

Больше всего из выпущенных за последний год фильмов голливудскому режиссеру Квентину Тарантино понравилась картина «Капкан». Об этом сообщил журналист Пит Хэммонд в своей статье, опубликованной в издании The Deadline.

По утверждению Хэммонда, Тарантино рассказал о своих предпочтениях во время встречи с ним. «Тарантино сказал, что кино впечатлило его во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства» — отметил журналист. Он также задался вопросом, хватит ли такой похвалы, чтобы запустить кампанию по выдвижению фильма на «Оскар».

В октябре компания Sony предложила актеров, которые могут побороться за кинопремию «Оскар». В числе кандидатов оказался Леонардо Ди Каприо, сыгравшего в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Фильм «Капкан» рассказывает об американской девушке Хейли, которая во время урагана во Флориде едет в эвакуационную зону, чтобы спасти своего отца. Их дом медленно погружается в воду, которая кишит аллигаторами, а помощи героям ждать неоткуда.

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