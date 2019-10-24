Темнокожие актеры оправдали Тарантино за чрезмерное использование слова «ниггер»

Темнокожие актеры считают, что режиссер Квентин Тарантино оправданно использует в своих фильмах большое количество расистских оскорблений, включая слово «ниггер». Об этом сообщает издание IndieWire.

В новой документальной картине о Тарантино актер Сэмюэл Л. Джексон задался вопросом, почему люди возмущаются, когда в работах кинематографиста звучат подобные выражения, но при этом никак не реагируют, когда такие слова звучат из уст белого человека в такой серьезной ленте, как «12 лет рабства» Стива МакКуина.

«Нет ничего недобросовестного в том, что пишет Квентин, и в том, как люди общаются, чувствуют или говорят [в его фильмах]», — заявил артист.

Его поддержал актер Джейми Фокс. Он рассказал, что во время съемок ленты «Джанго освобожденный» его коллега Леонардо Ди Каприо, исполнявший роль владельца плантации, не мог заставить себя произнести слово «ниггер». «Я сказал ему: "Лео, мы не друзья. Это твоя собственность, а они нелюди. Это твоя собственность". На следующий день он не разговаривал со мной», — поделился Фокс. Ранее он подчеркивал, что понимает, почему в сценариях Тарантино используется именно такая лексика.

В марте Сэмюэл Л. Джексон признался, что во время работы над «Криминальным чтивом» он настаивал на том, чтобы Тарантино вычеркнул из фильма выражение dead nigger storage, что в переводе означает «склад мертвых ниггеров». Однако режиссер не прислушался к его совету, и в итоге фраза прозвучала из уст его героя Джимми.

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