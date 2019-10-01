Квентин Тарантино начал писать книгу о ветеране Второй мировой войны

Квентин Тарантино пишет книгу об участнике Второй мировой войны из США, который благодаря пережитому в ходе военных конфликтов перестал любить голливудские фильмы и увлекся работами Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Об этом кинематографист рассказал в беседе с Мартином Скорсезе, расшифровка которой опубликована на сайте Американской гильдии режиссеров.

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«Знаешь, Марти, расскажу тебе интересную историю о том, чем сейчас занимаюсь. [...] Прямо сейчас я работаю над книгой. И в ней есть персонаж, который поучаствовал во Второй мировой войне и видел там много крови. И теперь он вернулся домой, наступают 50-е, а он больше не реагирует на кинематограф. Фильмы кажутся ему детскими после того, через что он прошел. Внезапно он узнает о зарубежных картинах Куросавы и Феллини... И такой: "Ну, может там есть что-то большее, нежели в этой фальшивой голливудской ерунде". И его тянет к этим вещам, что-то ему нравится, что-то нет, что-то он не понимает, но осознает, что видит нечто», — поведал Тарантино.

31 августа стало известно, что новый фильм Тарантино «Однажды... в Голливуде» собрал в российском прокате один миллиард рублей. Ни одна другая работа автора не приближалась к этому показателю.

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