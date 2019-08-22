Тарантино станет отцом

Кинорежиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Об этом сообщает People со ссылкой на заявление кинематографиста.

«Квентин и Даниэлла [Пик] очень счастливы объявить, что ожидают ребенка», — говорится в заявлении 56-летнего режиссера.

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В ноябре 2018 года Тарантино впервые женился. Его супругой стала израильская певица Даниэлла Пик. Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм «Бесславные ублюдки». Они встречались с 2016 года, а в 2017-м обручились. Ранее Тарантино не был женат, объясняя это тем, что работа в кино занимает все его свободное время.

Тарантино снял такие ленты, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Убить Билла». Последним его фильмом стал «Однажды в... Голливуде», вышедший в российский прокат в августе.

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