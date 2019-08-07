Тарантино понюхал российский сыр

@360tv / Twitter

Американскому режиссеру Квентину Тарантино подарили сыр во время пресс-конференции, посвященной выходу его фильма «Однажды в... Голливуде». Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал «360» в Twitter.

Журналистка Елена спросила Тарантино, как получилось, что его фильм выходит к началу сырного фестиваля, после чего подарила ему кусок сыра. «О, сыр! Спасибо большое, превосходно», — заявил кинорежиссер и понюхал сыр.

6 августа Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде».

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