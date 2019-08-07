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Тарантино раскрыл подробности последнего фильма в его карьере

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Режиссер Квентин Тарантино планирует снять картину, которая подведет итоги всех его предыдущих работ. Об этом сообщает ТАСС.

«Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин — маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма», — отметил кинематографист. При этом он пояснил, что пока не знает деталей своего десятого проекта.

6 августа Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде». В столице он отправился на экскурсию по Московскому Кремлю, которую провел для него министр культуры Владимир Мединский. Режиссер увидел Царь-колокол и Царь-пушку, которые привели его в восторг. Кроме того, он попытался узнать, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или где-то поблизости. Мединский в ответ заявил, что необходимо быть как минимум одним из представителей царской семьи.

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