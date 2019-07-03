Тарантино намекнул на завершение карьеры после выхода «Однажды в… Голливуде»

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что может завершить карьеру после своей девятой картины — «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщает издание GQ в среду, 3 июля.

«Если фильм будет хорошо принят, возможно, я не стану снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас. Может быть, уйду, пока я на пике. Посмотрим», — сказал кинематографист.

По словам Тарантино, он «дошел до конца пути» в вопросе съемок фильмов. Он пояснил, что после завершения карьеры режиссера может заняться написанием книг о кино и о театре.

В 2016 году режиссер утверждал, что планирует остановиться на отметке в десять кинолент. «Так что остались еще два, если учитывать, что "Убить Билла" для меня один фильм, только разбитый на две части. Допускаю, что в 75-летнем возрасте мне вдруг захочется снять еще одно кино. Но все же все понимают и будут отдавать себе отчет, что Квентин старенький, захотел порадовать соседей по дому престарелых, и не будут ставить это кино на одну полку с первыми десятью», — пошутил Тарантино.

Премьера «Однажды в… Голливуде» состоялась 21 мая на Каннском кинофестивале. В кинотеатрах фильм начнут показывать с 26 июля. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Кроме того, в нем снялись Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тим Рот, Марго Робби и Люк Перри, для которого эта роль стала последней. Актер скончался 4 марта после перенесенного инсульта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!