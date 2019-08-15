Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться после нового фильма

Шеннон Ли, дочь актера Брюса Ли, вновь раскритиковала режиссера Квентина Тарантино за его фильм «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщает Variety.

Ранее артистка заявляла, что изображение ее отца в новой картине является оскорбительным. Теперь же она потребовала извинений от кинематографиста. «Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо. Или он мог извиниться, или просто сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего кино. Но его изображение не должно восприниматься так, будто он был таким на самом деле"», — заявила Шеннон Ли.

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В одной из сцен «Однажды в… Голливуде» Брюс Ли хвастается своими умениями в области боевых искусств, убеждает съемочную команду, что с легкостью одержит победу над Мухаммедом Али, и вступает в перепалку с каскадером Клиффом Бутом. В результате у них завязывается драка, в ходе которой Ли избивают и кидают в машину, выставляя его посмешищем перед коллегами.

Ранее Тарантино ответил на критику по поводу того, как он изобразил Брюса Ли в новой ленте. Режиссер сказал, что тот был «высокомерным парнем», а также подчеркнул, что актер действительно произносил слова про Мухаммеда Али. «Мало того, что он это говорил, но и его жена Линда Ли написала об этом в своей первой биографии, которую я читал», — добавил кинематографист. При этом отмечается, что цитата, которую Тарантино приписывает супруге актера, на самом деле принадлежит критику, чьи слова приводятся в книге.

В новом фильме «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп — часы на руке Брэда Питта Citizen 8118 Bullhead. Эта модель появилась только в начале 1970-х, а картина повествует о событиях, произошедших в 1969 году.

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