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Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться после нового фильма

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Шеннон Ли

Шеннон Ли, дочь актера Брюса Ли, вновь раскритиковала режиссера Квентина Тарантино за его фильм «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщает Variety.

Ранее артистка заявляла, что изображение ее отца в новой картине является оскорбительным. Теперь же она потребовала извинений от кинематографиста. «Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо. Или он мог извиниться, или просто сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего кино. Но его изображение не должно восприниматься так, будто он был таким на самом деле"», — заявила Шеннон Ли.

В одной из сцен «Однажды в… Голливуде» Брюс Ли хвастается своими умениями в области боевых искусств, убеждает съемочную команду, что с легкостью одержит победу над Мухаммедом Али, и вступает в перепалку с каскадером Клиффом Бутом. В результате у них завязывается драка, в ходе которой Ли избивают и кидают в машину, выставляя его посмешищем перед коллегами.

Ранее Тарантино ответил на критику по поводу того, как он изобразил Брюса Ли в новой ленте. Режиссер сказал, что тот был «высокомерным парнем», а также подчеркнул, что актер действительно произносил слова про Мухаммеда Али. «Мало того, что он это говорил, но и его жена Линда Ли написала об этом в своей первой биографии, которую я читал», — добавил кинематографист. При этом отмечается, что цитата, которую Тарантино приписывает супруге актера, на самом деле принадлежит критику, чьи слова приводятся в книге.

В новом фильме «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп — часы на руке Брэда Питта Citizen 8118 Bullhead. Эта модель появилась только в начале 1970-х, а картина повествует о событиях, произошедших в 1969 году.

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