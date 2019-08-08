Тарантино назвал любимого современного российского режиссера

Квентин Тарантино назвал Тимура Бекмамбетова своим любимым современным российским режиссером. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Обожаю его "Ночной дозор", мне кажется, это фантастическая картина. Кстати, я смотрел и его ранние ленты, например, "Гладиатрикс", она тоже потрясающая», — сказал режиссер.

Также Тарантино признался, что его любимый советский режиссер — Сергей Эйзенштейн. «Да ладно вам, нельзя не любить его работы! Его "Александр Невский" — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная», — вспоминает режиссер.

Материалы по теме «Я легко мог оказаться на обочине» Тарантино о своем месте в Голливуде, о детстве и финале карьеры

На данный момент последним проектом Тарантино является фильм «Однажды в… Голливуде». Фильм повествует об известном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе (Брэд Питт), которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Картина вышла в прокат 26 июля. В начале июля режиссер утверждал, что не станет снимать десятую ленту, если «Однажды в… Голливуде» хорошо примут зрители.

В 2016 году режиссер утверждал, что планирует остановиться на отметке в десять кинолент. «Так что остались еще два, если учитывать, что "Убить Билла" для меня один фильм, только разбитый на две части. Допускаю, что в 75-летнем возрасте мне вдруг захочется снять еще одно кино. Но все же все понимают и будут отдавать себе отчет, что Квентин старенький, захотел порадовать соседей по дому престарелых, и не будут ставить это кино на одну полку с первыми десятью», — пошутил Тарантино.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!