Тарантино внес ясность в слухи об уходе из кино

Американский режиссер Квентин Тарантино порассуждал о съемках последнего фильма в своей карьере. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, несмотря на заявление о желании уйти из кино после съемок девятой картины — «Однажды в… Голливуде», он планирует снять еще один фильм. Тарантино пояснил, что у него нет четкой идеи для фильма, однако она должна стать апогеем его творчества.

«Возможно, если представить, что все мои картины рассказывают примерно одну большую историю, а каждая по отдельности — маленький вагончик в этом длинном локомотиве, то свое следующее кино я захочу сделать таким суперфильмом, который закроет логику всего моего творчества», — признался режиссер.

На данный момент последним проектом режиссера является фильм «Однажды в… Голливуде». Фильм повествует об известном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе (Брэд Питт), которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Картина выходит в прокат 26 июля. В начале июля режиссер утверждал, что не станет снимать десятую ленту, если «Однажды в… Голливуде» хорошо примут зрители.

В 2016 году режиссер утверждал, что планирует остановиться на отметке в десять кинолент. «Так что остались еще два, если учитывать, что "Убить Билла" для меня один фильм, только разбитый на две части. Допускаю, что в 75-летнем возрасте мне вдруг захочется снять еще одно кино. Но все же все понимают и будут отдавать себе отчет, что Квентин старенький, захотел порадовать соседей по дому престарелых, и не будут ставить это кино на одну полку с первыми десятью», — пошутил Тарантино.

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