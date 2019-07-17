Тарантино порассуждал о последнем фильме в своей карьере

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что может закончить карьеру фильмом по вселенной «Звездного пути». Об этом он рассказал изданию Cinema Blend.

Кинематографист ранее неоднократно говорил, что оставит кино после того, как снимет свой десятый фильм. «Я действительно думаю, что если я собираюсь сделать "Стартрек", то должен отдаться этому полностью. Если это будет моим последним фильмом», — отметил Тарантино.

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По словам режиссера, картина по вселенной «Звездного пути» может показать его творчество с иной стороны. «Я всегда пишу оригиналы. Возможно, у меня бы была другая карьера, если бы я искал сценарии других людей, или если бы я хотел найти книгу для вдохновения и сделать адаптацию», — пояснил он.

Тарантино добавил, что у него уже есть написанный сценарий фильма по вселенной «Звездного пути», который он передал режиссеру Джей Джей Абрамсу и его кинокомпании Bad Robot на рассмотрение.

На данный момент последним проектом режиссера является фильм «Однажды в… Голливуде». Фильм повествует об известном актере Рике Далтоне (Леонардо ДиКаприо) и его дублере Клиффе (Брэд Питт), которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Картина выходит в прокат 26 июля. В начале июля режиссер утверждал, что не станет снимать десятую ленту, если «Однажды в… Голливуде» хорошо примут зрители.

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