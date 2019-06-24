Мошенник попытался поселиться в доме звезды «Облачного атласа» и сменил замки

Американская киноактриса Холли Берри обнаружила, что в ее доме в Лос-Анджелесе попытался поселиться мошенник, который сменил дверные замки. Об этом сообщает портал TMZ.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, 59-летний Рональд Юджин Гриффин начал присматриваться к особняку знаменитости еще в феврале. Тогда он впервые попытался что-то сделать с замками, однако исчез, когда его заметил садовник.

В марте мошенник вновь попытался проникнуть в дом. Он появился вместе со слесарем и заявил, что теперь является новым владельцем коттеджа, однако помощники артистки не дали проникнуть ему в помещение. Тем не менее, тогда мужчина сумел заменить один из замков.

Отмечается, что позднее Рональд Юджин Гриффин даже обратился в полицию и заявил, что помощники Берри пытаются попасть в его жилье. Он предоставил документ о праве на собственность, который оказался подделкой. Мошенника арестовали. При этом мужчина даже не знал, что особняк, в котором он попытался поселиться, принадлежал звезде таких фильмов, как «Облачный атлас», «Люди Икс», «Бал монстров», «Женщина-кошка» и «Готика».

В декабре 2018 года двое мужчин проникли в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. Кинематографист столкнулся с преступниками в своем особняке. Не уточнялось, что именно он сделал, однако после встречи с режиссером грабители в спешке покинули его жилище.

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