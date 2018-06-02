Сыгравший Шерлока актер разогнал грабителей возле Бейкер-стрит

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса, спас курьера от грабителей. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел возле Бейкер-стрит в Лондоне — улице, где жил сыгранный им персонаж Артура Конан Дойля. Четверо неизвестных напали на велосипедиста, развозившего еду, ударили его по голове бутылкой и собирались ограбить. В этот момент актер с женой Софи Хантер проезжал мимо в такси.

По словам водителя Мануэля Диаса (Manuel Dias), он не узнал своих пассажиров, пока Камбербэтч не вышел из машины. «Я схватил одного парня, Бенедикт — другого. Казалось, он точно знает, что делает. Он был очень смел. Честно говоря, он и сделал всю работу», — признался таксист.

«Они [грабители] попытались напасть и на актера, но он смог дать отпор. Он получил травму. Я думаю, когда они тоже узнали Бенедикта, они убежали», — добавил Диас и назвал своего пассажира супергероем.

В полиции уже подтвердили факт инцидента, отметив, что жертве не понадобилась медицинская помощь. Нападавшие пока не арестованы.

Сериал «Шерлок» выходил на BBC One с июля 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Всего вышло четыре сезона. Шерлок Холмс, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, был назван самым популярным персонажем из сериалов «Би-би-си».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!