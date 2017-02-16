Сериальный Шерлок стал самым популярным персонажем «Би-би-си»

Компания «Би-би-си» провела голосование за звание самого популярного персонажа из сериалов телеканала. Лидером стал Шерлок Холмс, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч. Легендарный детектив получил 29,7 процента голосов. Об этом сообщает BBC News.

Камбербэтч удивился победе Шерлока. «Кто бы мог подумать, что высокоинтеллектуальный социопат может стать настолько популярным во всем мире?» — заявил он. Актер добавил, что польщен результатами голосования.

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Второе место занял Доктор Кто в исполнении Питера Капальди с 17,6 процента голосов. 12,4 процента зрителей назвали самым популярным персонажем детектива Джона Лютера из криминальной драмы «Лютер» (роль исполняет Идрис Эльба).

В первую десятку также вошли Бэзил Фолти (Джон Клиз) из сериала «Башни Фолти», Стиг из шоу Top Gear, Пэтси Стоун (Джоанна Ламли) из «Еще по одной» и герцог Эдмунд из ситкома «Черная Гадюка». Его роль исполнил Роуэн Аткинсон.

Завершают рейтинг Далеки — инопланетяне-антагонисты из сериала «Доктор Кто». Они получили 5,6 процента голосов.

Опрос проводился среди более чем семи тысяч телезрителей из Австралии, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексики и Соединенных Штатов.

В конце января Капальди объявил, что покинет «Доктора Кто», чтобы заниматься своими проектами.

«Шерлок» выходил на канале BBC One с июля 2010 года по январь 2017-го. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.