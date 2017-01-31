Питер Капальди покинет сериал «Доктор Кто»

Шотландский актер, исполнитель главной роли в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто» Питер Капальди заявил, что уходит из проекта. Об этом сообщает BBC News во вторник, 31 января.

«Я чувствую, что пришла пора двигаться дальше», — отметил Капальди. По словам 58-летнего актера, у него есть много других проектов, которыми он хотел бы заняться.

Премьера нового сезона сериала состоится весной 2017 года. Капальди добавил, что последний эпизод «Доктора Кто» с его участием выйдет в конце декабря.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Съемки были остановлены в 1989 году и возобновились в 2005-м. Главный герой эпопеи — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. Роль главного персонажа исполнили более 10 актеров. С 2013 года его играет Питер Капальди, сменивший британца Мэтта Смита.