Вышел трейлер нового сезона «Доктора Кто»

Видео: BBC America / YouTube

Телеканал BBC America опубликовал на своем YouTube-аккаунте проморолик 10-го сезона сериала «Доктор Кто». В клипе появляется актриса Перл Маки, которая сыграет новую спутницу главного персонажа.

Премьера новых серий намечена на апрель 2017 года.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Съемки были остановлены в 1989 году и возобновились в 2005-м. Главный герой эпопеи — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. Роль главного персонажа исполнили более 10 актеров. С 2013 года его играет Питер Капальди.