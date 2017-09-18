Камбербэтч прокомментировал идею снять сериал «Шерлокина»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, исполнивший главную роль в сериале «Шерлок» телеканала «Би-би-си», ответил на предложение снять женскую версию шоу. Его слова в понедельник, 18 сентября, передает Radio Times.

«Почему нет? Мне все равно!» — сказал он. Актер добавил, что в случае, если подобный проект будет реализован, главную героиню можно будет назвать Шерлокина.

Ранее, в июле, стало известно, что главную роль в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина — Джоди Уиттакер.

В феврале компания «Би-би-си» провела голосование за звание самого популярного персонажа из сериалов телеканала. Лидером стал Шерлок Холмс, которого сыграл Камбербэтч.

Премьера «Шерлока» состоялась в 2010 году. Всего было снято четыре сезона и специальный выпуск.