Камбербэтч снимется в сериале про Патрика Мелроуза

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в экранизации серии романов Эдварда Сент-Обина о Патрике Мелроузе. Об этом сообщает Variety во вторник, 28 февраля.

Мини-сериал расскажет историю выходца из богатой, но неблагополучной семьи. Мелроуз был вынужден пройти через смерть обоих родителей, алкоголизм и героиновую зависимость, чтобы в конце концов полностью излечиться.

Телевизионная драма будет состоять из пяти эпизодов, по одному на каждый роман. Временные и пространственные рамки сериала охватят юг Франции 1960-х годов, Нью-Йорк 1980-х и Лондон ранних 2000-х.

Сценарист проекта — Дэвид Николлс («Вдали от обезумевшей толпы», «Один день»). Помимо исполнения главной роли, Камбербэтч совместно с Адамом Экландом также станет исполнительным продюсером.

«Мы рады быть частью этого великолепного проекта. Мы были большими фанатами этих книг в течение многих лет. Киноадаптации Дэвида Николлса экстраординарны», ― говорится в заявлении Камбербэтча и Экланда.

Эдвард Сент-Обин — английский писатель и журналист. В 2006 году четвертый роман из его серии про Патрика Мелроуза «Молоко матери» (Mother’s Milk) был номинирован на Букеровскую премию.