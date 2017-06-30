Стивен Моффат намекнул на продолжение сериала «Шерлок»

Сценарист Стивен Моффат, один из авторов «Шерлока», намекнул на возможное продолжение сериала. Его слова передает портал Digital Spy.

«Я предполагаю, что мы сделаем это. Мы вернемся», — заявил Моффат.

Сценарист подчеркнул, что в настоящее время занят работой над сериалом «Доктор Кто». Соавтор и один из актеров «Шерлока» Марк Гэтисс, по словам Моффата, также занимается другим проектом. «Мы еще не обсуждали с ним, что будем делать в новом сезоне», — отметил он.

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20 июня сообщалось, что Гэтисс и Моффат напишут сценарий телевизионного проекта «Дракула».

«Шерлок» выходил на BBC One с июля 2010 года. В России его показывал Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Всего вышло четыре сезона. Шерлок Холмс, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, в феврале был назван самым популярным персонажем из сериалов «Би-би-си».