Создатели «Шерлока» снимут сериал о Дракуле

Сценаристы британского сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат приступят к созданию телевизионного проекта «Дракула». Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Variety.

Гэтисс и Моффат напишут сценарий сериала. Продюсированием займется компания Hartswood Films.

Проект будет представлять собой мини-сериал, каждый эпизод которого по длительности будет как полнометражный фильм.

В настоящее время ведутся переговоры с корпорацией «Би-би-си» по поводу трансляции шоу. Кто будет исполнять главные роли, пока неясно.

Марк Гэтисс сыграл в «Шерлоке» брата главного героя, Майкрофта Холмса. Стивен Моффат до того, как начать работу над сериалом, был сценаристом и исполнительным продюсером шести сезонов «Доктора Кто».

Отмечается, что «Дракула» станет первым совместным проектом сценаристов с момента выхода последнего эпизода «Шерлока».

«Дракула» будет основываться на одноименном романе ирландского писателя Брэма Стокера, написанного в 1897 году. Будет ли действие книги перенесено в современный Лондон (как это было сделано в «Шерлоке»), не уточняется.