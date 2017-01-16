Первый канал начал расследование утечки «Шерлока» в сеть

Первый канал начал собственное расследование утечки в сеть финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок», сообщает ТАСС.

«По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — рассказал представитель канала.

Ранее, 15 января, представитель компании BBC Wordwide, занимающейся распространением сериала, заявил, что утечка эпизода — «больше чем случайность».

Западные аналитики увидели в произошедшем сознательные действия российской стороны, направленные на то, чтобы причинить вред компании «Би-би-си».

Материалы по теме «Бить трупы не надо» Насколько правдива сыскная деятельность героев «Шерлока»

Эпизод под названием «Последнее дело» в озвучке Первого канала попал в сеть в субботу, 14 января. Его премьера была намечена в Великобритании на 21:00 этого дня по местному времени и через минуту — на 00:01 15 января по московскому времени — в России на Первом канале.

Новый сезон «Шерлока» появился на экранах 1 января 2017 года. Главные роли в сериале играют Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж», «Гамлет», «Черная месса») и Мартин Фриман («Хоббит: Пустошь Смауга», «Автостопом по галактике»).

«Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.