Медведев посвятил свой первый лайк сериалу «Шерлок»

Официальный аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter поставил лайк посту видеоблогера Руслана Усачева о британском телесериале «Шерлок». Это единственный твит, отмеченный главой правительства в соцсети.

Скриншот: Twitter

«На этом расходимся, шерлокоманы. Время спячки #НочьШерлока», — написал Усачев после премьеры эпизода, состоявшейся на Первом канале в полночь с 15 на 16 января.

Позже видеоблогер отреагировал на лайк Медведева, спросив у него о впечатлениях от последней серии четвертого сезона.

Ранее в январе создатели «Шерлока» обратились к интернет-пользователям с просьбой не распространять финальную серию четвертого сезона, оказавшуюся в интернете. Эпизод под названием «Последнее дело» выложили в высоком качестве, в русской озвучке от Первого канала и без логотипов. Его официальная премьера состоялась в полночь с 15 на 16 января.

«Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.