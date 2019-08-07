Появились подробности прогулки Тарантино по Кремлю

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о впечатлениях от встречи с американским режиссером Квентином Тарантино, для которого он провел личную экскурсию по Кремлю. Его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что Тарантино был самым лучшим членом группы, который «не отходил от экскурсовода ни на шаг, ловил каждое слово». «Он очень эмоциональный, интересовался русской историей, он совершенно потрясен Москвой. Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени», — поделился министр.

Мединский добавил, что режиссер — «человек думающий и умеющий слушать». По словам министра, Тарантино приезжал в Москву в 2004 году и обратил внимание на положительные изменения, которые произошли в столице.

6 августа Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде», а Мединский провел для него экскурсию. Режиссеру показали Царь-колокол и Царь-пушку, от которых он остался в восторге. Также Тарантино поинтересовался, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или рядом с ним. Мединский ответил, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

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