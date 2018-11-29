Квентин Тарантино впервые женился

Режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик. Об этом сообщает People в четверг, 29 ноября.

Отмечается, что пара сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Тарантино познакомился с Пик в 2009 году, когда представлял журналистам свой фильм «Бесславные ублюдки». Они обручились в июне 2017-го после года отношений.

55-летний режиссер ранее никогда не был женат. Он объяснял это тем, что работа занимает у него все свободное время. «Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути», — утверждал он.

Даниэлла Пик начала карьеру в начале 2000-х с сестрой Шароной. В 2005 году они участвовали в национальном конкурсе на участие в «Евровидении». Позже Пик занялась сольной карьерой.

Квентин Тарантино снял такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». В августе 2019 года выйдет его новая лента «Однажды в Голливуде».

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