Китай отложил премьеру «Однажды в… Голливуде» из-за сцены избиения Брюса Ли

В Китае решили отменить выход в прокат фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», который должны были начать показывать в местных кинотеатрах с 25 октября. Об этом сообщает Variety.

Официальная причина такого решения не уточняется, однако, по словам источников издания, показ могли отменить из-за жалобы Шеннон Ли, дочери актера Брюса Ли. Она сочла изображение своего отца оскорбительным.

В одной из сцен «Однажды в… Голливуде» Брюс Ли хвастается своими умениями в области боевых искусств, убеждает съемочную команду, что с легкостью одержит победу над Мухаммедом Али, и вступает в перепалку с каскадером Клиффом Бутом. В результате у них завязывается драка, в ходе которой Ли избивают и кидают в машину, выставляя его посмешищем перед коллегами.

Ранее Шеннон Ли раскритиковала картину и ее режиссера Тарантино: «Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо. Или он мог извиниться, или просто сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего кино. Но его изображение не должно восприниматься так, будто он был таким на самом деле"».

31 августа стало известно, что «Однажды в… Голливуде» собрал в российском прокате один миллиард рублей. С 2004 года, когда статистика выручки от продажи билетов стала вестись на постоянной основе, ни один другой фильм Тарантино не приближался к этому показателю.

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