Назван лучший фильм года

Кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тодд МакКарти назвал лучшие фильмы 2019 года. Рейтинг возглавила картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Лента повествует об известном актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе, которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Сюжет фильма также пересекается с биографией актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), которую убили члены секты Чарльза Мэнсона. Премьера картины состоялась летом 2019-го.

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На втором месте оказался криминальный триллер «Неограненные драгоценности» Бена и Джошуа Сэфди с Адамом Сэндлером в главной роли. На третьей строчке — «Маленькие женщины» Греты Гервиг, восьмая полнометражная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе.

В топ-10 также попали фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы, «Последний черный в Сан-Франциско» Джо Талбота, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, «1917» Сэма Мендеса и французская драма «Отверженные», вдохновленная массовыми беспорядками во Франции 2005 года. Завершает рейтинг документальная лента «Нераскрытое дело Хаммаршельда» (Cold Case Hammarskjöld), посвященное катастрофе авиалайнера DC-6 под Ндолой в 1961 году, в которой погиб Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд.

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