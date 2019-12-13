Названы самые скандальные знаменитости года

Портал USA Today назвал самых скандальных знаменитостей 2019 года. В список звезд, оказавшихся в громких скандалах или переживших суровые испытания, вошли десять человек.

Актер и комик Кевин Харт попал в перечень из-за скандала, разразившегося еще в конце 2018 года. В декабре его назначили ведущим 91-й церемонии «Оскар», однако в том же месяце он отказался от этой роли, столкнувшись с критикой из-за гомофобных высказываний в соцсетях, опубликованных им почти десять лет назад. За свои слова артист принес извинения, а в начале 2019-го заявил, что больше не собирается обсуждать произошедшее, отметив, что этот скандал никак не закончится. Помимо этого, в сентябре Харт попал в серьезную аварию.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман вошла в список из-за скандала со взяткой, которую попыталась дать ради поступления ее дочери в колледж. Она была приговорена судом к 14 дням тюрьмы за мошенничество. Похожая история произошла с актрисой Лори Лафлин, однако та заявила о невиновности и ожидает суда.

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Темнокожий актер-гей Джусси Смоллетт в январе 2019 года попал в больницу с переломом ребра, заявив, что на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления. Позже его обвинили в лжесвидетельстве и организации покушения на самого себя, однако обвинения были отозваны.

Также в перечень вошли бывшая звезда Disney Белла Торн, которой пришлось опубликовать в соцсетях собственные обнаженные фотографии из-за шантажа со стороны укравших ее интимные снимки хакеров, обвиненный в многочисленных домогательствах актер Кьюба Гудинг-младший и заподозренные в уклонении от уплаты налогов телезвезды Тодд и Джули Крисли. Помимо этого в списке указаны Хлои Кардашьян, расставшаяся с баскетболистом Тристаном Томпсоном и телеведущая Венди Уильямс, подавшая на развод с Кевином Хантером. Оба расставания произошли из-за измен партнеров.

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