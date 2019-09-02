Звезду «Джуманджи» госпитализировали после серьезного ДТП

Американский актер и комик Кевин Харт попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 1 сентября в Малибу. Автомобиль артиста врезался в деревянные ограждения на шоссе, в результате чего у машины была разрушена вся крыша. В полиции подтвердили, что автомобиль принадлежал Харту, однако за рулем находился другой человек. Актер приобрел машину прошлым летом — в честь своего 40-летия.

В результате аварии артист травмировал спину, поэтому в настоящее время он находится в госпитале. Двух других пассажиров придавило обломками крыши, их спасли. Женщине, которая была на заднем сиденье, медицинская помощь не понадобилась, а водителя машины доставили в больницу.

Зимой 2018 года Харт отказался выступить ведущим церемонии награждения «Оскар» в 2019 году после скандала из-за старых гомофобных твитов. «Я не хочу отвлекать на себя внимание в эту ночь от многих талантливых артистов. Я искренне прошу прощения у ЛГБТ-сообщества за мои бестактные фразы в прошлом», — заявил тогда актер.

Кевин Харт снимался в таких фильмах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Сорокалетний девственник», «Золото дураков» и «Полтора шпиона».

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