Чернокожего гея-актера обвинили в лжесвидетельстве

Суд округа Кук американского штата Иллинойс предъявил обвинения чернокожему актеру-гею Джусси Смоллетту из шоу «Империя» в связи с подачей ложного заявления в полицию. Об этом сообщает телеканал NBC7.

Следствие пришло к выводу, что Смоллетт сам организовал покушение на себя. В связи с этим против него было выдвинуто 16 обвинений в нарушении общественного порядка. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее полиция Чикаго добилась признательных показаний от нападавших, которые были знакомы со Смоллеттом. Один из них принял участие в съемках «Империи», другой был его личным тренером. Они рассказали, что начали репетировать атаку за несколько дней до инцидента.

29 января Джусси Смоллетта доставили в больницу с переломом ребра. По его словам, в центре Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления, а также предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа — фразу Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

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