Названы самые популярные музыкальные клипы десятилетия

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия. Список опубликовал журнал Forbes.

На первом месте среди самых просматриваемых оказалось видео Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee. К настоящему моменту клип собрал более 6,5 миллиарда просмотров. Второе место досталось клипу Эда Ширана Shape of You, набрав 4,5 миллиарда просмотров. На третьей строчке — видеоклип Уиза Халифа и Чарли Пута See you again, у которого 4,3 миллиарда просмотров.

В десятку лидеров вошли также видео Марка Ронсона и Бруно Марса Uptown Funk (3,7 миллиарда просмотров), клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY (3,4 миллиарда), видео Джастина Бибера Sorry (3,2 миллиарда), Maroon 5 Sugar (более трех миллиардов просмотров), Кэти Перри Roar (2,9 миллиарда), клип OneRepublic на песню Counting Stars и Эда Ширана Thinking Out Loud (по 2,8 миллиарда просмотров).

В декабре прошлого года была определена самая прослушиваемая на стриминг-сервисах музыкальная композиция XX века. Ею оказалась песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, которая преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний.

