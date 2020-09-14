Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Решетова продолжит жить в трехэтажной квартире, которая расположена в Москве, в высотном здании на улице Шаболовка. В апартаментах оборудована собственная терраса с выходом на крышу. Однако источники, близкие паре, утверждают, что Решетова не является собственницей жилплощади. По документам элитное жилье принадлежат несовершеннолетнему сыну Тимати — Ратмиру. Ему в октябре 2020-го исполнится один год.

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Что касается алиментов, то пара не планирует решать этот вопрос через суд. Тимати возьмет полное обеспечение сына на себя. Также пока неизвестно, что еще кроме пентхауса получит Решетова от бывшего сожителя. На данный момент она занимается бизнесом — владеет салоном красоты в центре Москвы, а также производит одежду под собственным брендом. По сообщению газеты, с организацией бизнеса ей помог Тимати.

О том, что звездная пара приняла решение разойтись, стало известно 11 сентября 2020 года. Тогда Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост и сообщила подписчикам, что больше не состоит в отношениях с Тимати. Она поблагодарила его за прожитые вместе годы и пообещала воспитывать сына в любви.

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