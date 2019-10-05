Гуф назвал кавказских женщин «хачухами» и извинился

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, извинился за то, что оскорбил кавказских женщин в ходе своего интервью Ксении Собчак в передаче «Осторожно, Собчак!». Видео с извинениями он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в субботу, 5 октября.

По словам музыканта, за прошедшие с выхода интервью 2-3 дня в сети поднялась большая волна негодования по поводу его слов в отношении женщин с Кавказа. В интервью он рассказал, что его первой любовью была грузинка, потом его женой стала чеченка, с которой он прожил 10 лет, а сейчас его возлюбленной снова является грузинка. При этом он окрестил их всех «хачухами».

Гуф отметил, что обычно этого слова нет в его обиходе, и заявил, что всегда с большим уважением относился ко всем кавказцам. «Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово всем жителям Кавказа, в частности, чеченскому народу», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в том же интервью рэпер признался, что согласился бы выступить даже перед Адольфом Гитлером, если бы тот ему «нормально заплатил».

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