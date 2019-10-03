Собчак показала элитный дом Гуфа

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, провел для телеведущей Ксении Собчак экскурсию по своей загородной резиденции. Он сделал это в ходе съемок программы «Осторожно, Собчак!». Запись опубликована на YouTube-канале журналистки.

Музыкант сообщил, что участок в Подмосковье достался ему за 2 миллиона рублей. Строительство главного дома стоило 11 миллионов, дополнительного — 9 миллионов. В последнем располагается творческая студия рэпера. Недавно Долматов приобрел прилегающий участок, прежний владелец которого решил избавиться от земли после пожара. «Что-то будет, я не знаю пока что», — заявил исполнитель, говоря о благоустройстве резиденции.

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Рэпер также показал Собчак установленную на территории беседку, назвав ее ужасной. «Она правда адовая», — согласилась телеведущая. Неподалеку построен вольер для собаки, которую зовут Гуччи.

На втором участке, приобретенном у соседа, Долматов планирует обустроить патио. «Пожарники сказали, что это плохая примета — строить что-либо на месте сгоревшего дома», — сообщил исполнитель. «Ты совсем не похож на человека, который может любить загородную жизнь, ты такой рэпер активный», — отметила Собчак. «Я да, я что-то вот осел», — расплывчато пояснил музыкант.

В начале сентября текущего года Гуф и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выпустили клип про Москву, после чего их обвинили в продажности. За два дня ролик стал самым ненавистным музыкальным видео в российском YouTube. Впоследствии Долматов опубликовал видеообращение, в котором извинился за клип. Он заявил, что его подставили, и зарекся сотрудничать с Тимати.

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