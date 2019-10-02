В Black Star прокомментировали скандальное видео Тимати и Гуфа про Москву

Генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, прокомментировал «Ленте.ру» скандал с клипом Тимати и Гуфа «Москва», который набрал рекордные 1,4 миллиона дизлайков.

По его словам, ролик был снят по инициативе Тимати, никто из столичных чиновников его об этом не просил. «Это была чистая инициатива Тимура, 100 процентов. Когда Тимура кто-то о чем-то просит, это по-другому выглядит. Его в принципе невозможно заставить ни деньгами, ни чем-то еще сделать то, чего он не хочет», — сказал Курьянов на праздновании трехлетия сети Black Star Burger в Москве.

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Также Пашу отметил, что Тимати никогда не скрывал своих политических взглядов и публично поддерживал представителей власти. «Если бы это была разовая акция, это бы считывалось. В принципе он свое уважение, свой вектор в отношении действующей власти давно защищает. Говорить о том, что это был какой-то заказ нельзя», — заявил он.

На вопрос, почему исполнитель удалил ролик, Курьянов сказал, что видео задумывалось как подарок городу, однако после негативной реакции со стороны зрителей его решили удалить. «Он хотел сделать подарок городу. Когда Тимур понял, что обидел людей, он удалил клип», — добавил гендиректор.

Клип «Москва» был выпущен ко Дню города 7 сентября. В нем Тимати заявил, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и что собирается «хлопнуть бургер за здоровье» мэра столицы Сергея Собянина. Пользователи активно ставили видео дизлайки, а в комментариях обвиняли музыкантов в продажности.

Позже Тимати удалил клип, а Гуф признался, что не ожидал обилия критики в связи с выходом музыкального видео, добавив, что не следит за политической повесткой и тем, что происходит в столице. По словам рэпера, его просто попросили поздравить Москву с Днем города, и он согласился сделать это, причем бесплатно.

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