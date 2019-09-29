Россияне устроили давку из-за весов по 99 рублей

В Самаре покупатели устроили давку из-за напольных весов по цене 99 рублей. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Hue.

На кадрах видно, как люди отбирают друг у друга коробки с товаром. Одна из женщин кричит, что в толпе дети, и призывает покупателей быть осторожнее.

В июне этого года четыре россиянки пострадали в давке за бесплатными бургерами. В Тюмени на открытие Black Star Burger пришли несколько тысяч жителей, девушкам стало плохо в толпе, пришлось вызвать скорую помощь.

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