Россияне устроили набег за дешевыми майками

Юлия Лунева / ВКонтакте

Астраханцы устроили давку на распродаже детских маек. Очевидцы сняли это на видео, которое опубликовано на сайте РИА «Волга».

Распродажа началась днем 25 июня. На ролике видно, что работник магазина приносил товар коробками, однако его моментально разбирали. Некоторые покупатели успели вступить в конфликт. Кто-то из них смог уйти с распродажи с полными маек тележками.

Автор видео рассказала, что не только не узнала стоимость маек, но и не смогла подойти к месту их продажи.

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