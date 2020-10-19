Нурмагомедов показал тренировку в преддверии боя с Гейджи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов показал тренировку в преддверии боя с американцем Джастином Гейджи. Cоответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Россиянин выложил несколько фото из зала. «Это был тяжелый тренировочный лагерь как физически, так и психологически, никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — подписал публикацию Нурмагомедов.

Ранее 19 октября президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Instagram опубликовал проморолик поединка между Нурмагомедовым и Гейджи. В видео рассказывается о профессиональном пути спортсменов, а также представлена нарезка лучших моментов в боях с их участием.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.