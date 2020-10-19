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Гейджи предсказал слезы поклонникам Нурмагомедова

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Джастин Гэйтжи
Джастин Гэйтжи
Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи поделился ожиданиями от боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщают «Известия».

Спортсмен из США заявил, что фанаты его оппонента самые серьезные парни на земле, но их очень легко довести до слез. В связи с этим Гейджи предсказал, что по итогам поединка тысячи поклонников Нурмагомедова будут плакать.

Кроме того, Гейджи пообещал нанести сопернику максимальный урон. Американец отметил, что бой не будет состоять из одной борьбы.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион UFC.

Гейджи заменил Нурмагомедова на турнире UFC 249. Россиянин снялся с ивента на фоне пандемии коронавируса. Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона, нанеся последнему первое поражение за восемь лет.

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