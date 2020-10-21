Нурмагомедов объяснил разницу между дагестанской и американской борьбой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем с Джастином Гейджи объяснил разницу между американской и дагестанской борьбой. Трансляцию мероприятия ведет канал UFC Russia в YouTube.

По словам спортсмена, и в США, и в России бойцы владеют борцовской техникой, однако главное отличие заключается в выносливости. Россиянин отметил, что однажды взяв соперника в захват, он способен сохранять над ним контроль до конца поединка.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион UFC.

Гейджи заменил Нурмагомедова на турнире UFC 249. Россиянин снялся с ивента на фоне пандемии коронавируса. Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона, нанеся последнему первое поражение за восемь лет.