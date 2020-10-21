Глава UFC назвал крупнейший поединок в истории

Поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи станет крупнейшим в истории. Об этом YouTube-каналу TMZSports рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

По словам президента промоушена, встреча бойцов затмит все остальные из числа тех, что организовывала его команда. Уайт также отметил, что окончательно ясно это станет лишь в понедельник, 26 октября.

19 октября Уайт в соцсетях опубликовал проморолик поединка между Нурмагомедовым и Гейджи. В видео рассказывается о профессиональном пути спортсменов, а также представлена нарезка лучших моментов в боях с их участием. За день до этого сообщалось, что руководство UFC нацелилось на проведение боя со зрителями.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.