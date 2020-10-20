Макгрегор описал свое преимущество в поединке с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вспомнил поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Соответствующий пост доступен в его Twitter-аккаунте.

Ирландец описал свое преимущество в трех раундах из четырех. По мнению Макгрегора, первый раунд остался за ним, второй — за россиянином. «Я выиграл третий раунд и выигрывал четвертый до того момента, как бой остановился», — отметил боец.

14 октября Макгрегору назвали условие реванша с Нурмагомедовым. Тренер российского бойца Хавьер Мендес заявил, что сначала ирландцу нужно победить американца Дастина Порье.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях по правилам ММА. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гейджи, с которым он встретится 24 октября. Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл в 22, в четырех — проиграл.