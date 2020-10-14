Макгрегору назвали условие реванша с Нурмагомедовым

Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал условие проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит The Sun.

Мендес заявил, что сначала Макгрегору нужно победить американца Дастина Порье. В этом случае ирландец сможет рассчитывать на реванш с россиянином в апреле 2021 года.

8 октября Макгрегор принял предложение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о бое с Порье. При этом 7 июня ирландец объявил об уходе из спорта. Ранее он уже дважды делал подобные заявления, но каждый раз менял решение.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях по правилам ММА. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гейджи, с которым он встретится 24 октября. Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл в 22, в четырех — проиграл.