Пакьяо выдвинул условие боя с Макгрегором

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выдвинул условие поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит BoxingScene.

Пакьяо заявил, что бой по правилам бокса состоится только в том случае, если он станет со-промоутером события. «Я основал свою собственную компанию Pac Sports and Entertainment и готов дать фанатам то, что они хотят: захватывающий бой с Конором», — пояснил он.

Филиппинец заметил, что у него нет контракта с компанией Paradigm Sports Management, которая управляет делами Макгрегора и собирается взять на себя организацию боя.

Ранее 1 октября президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обвинил ирландского бойца в срыве реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Он подчеркнул, что верил в возможность провести ответный поединок, но Макгрегор «все испортил».

О том, что Макгрегор собирается провести бой с Пакьяо, сообщалось 25 сентября. Боец заявил, что поединок пройдет на Ближнем Востоке.

Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств (MMA) в июне этого года. Уже в июле ирландец намекнул на боксерский поединок с Пакьяо. Тогда он поздравил филиппинца с днем рождения и добавил к надписи «170». Болельщики решили, что он имеет в виду полусреднюю весовую категорию.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Также он провел один поединок по правилам бокса, уступив американцу Флойду Мэйуэзеру.

Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В последний раз филиппинец выходил на ринг в июле 2019-го. Тогда он раздельным решением судей победил американца Кита Турмана.