Мэйуэзер назвал сумму за проведение реванша с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйуэзер в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay назвал сумму за проведение реванша с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.

Мэйуэзер заявил, что согласится на бой за 300 миллионов долларов. При этом он обратил внимание на то, что ирландец не умеет бить. 43-летний спортсмен добавил, что мог бы встретиться на ринге с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, но тоже за 300 миллионов.

8 августа глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что ведет переговоры с Мэйуэзером. При этом Уайт отрицает возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.

Мэйуэзер — непобежденный боксер. В активе американца 50 побед в 50 поединках.