Мэйуэзер оголил торс и восхитил пользователей сети

Американский боксер Флойд Мэйуэзер оголил торс для фотографии и восхитил пользователей сети. Соответствующий пост доступен в его Instagram.

На черно-белом снимке видно, что американец стоит в спортивных штанах и демонстрирует мышцы пресса. Фанаты под публикацией оставили комплименты спортсмену. «Король!», «Чемпион», «Легенда! Огонь», «Лучший боксер всех времен», — написали они. Всего болельщики оставили под фото более двух тысяч комментариев.

Barbaric Фото опубликовано @floydmayweather

8 августа глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что ведет переговоры с Мэйуэзером. При этом Уайт отрицает возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Попытки договориться Уайт и Мэйуэзер предпринимали еще в 2019 году. Позднее американец отказался от проведения боев из-за трагедий в личной жизни. Скончались его бывшая девушка Джози Харрис и дядя Роджер Мэйуэзер.

Американец — непобежденный боксер. В активе Мэйуэзера 50 побед в 50 поединках.